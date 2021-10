Marco Zorzo

Della serie: ancora tu... «Italia più forte? Non lo so, non ho visto le partite di qualificazioni ai Mondiali. Io sono ambizioso, cercherò di vincere la partita fin dall'inizio». È la carica del ct della Spagna Luis Enrique alla vigilia della semifinale di Nations League a San Siro contro l'Italia.

È un ritorno per il tecnico spagnolo che in passato ha allenato la Roma e si è affezionato al Paese: «alla cucina, al clima del Sud e alla lingua» e di cui apprezza anche il gioco espresso dal gruppo di Mancini: «È una della Nazionali più forti del mondo, non solo la migliore d'Europa. Non so che succederà, ma noi cercheremo di fare la nostra partita, di avere il pallone. Così rimaniamo una squadra più cattiva, più difficile da affrontare. Mi piace come gioca l'Italia, siamo due Nazionali molto simili».

Per Luis Enrique e per la Spagna sarà una rivincita della sfida degli Europei: «È un premio. Siamo parte di queste quattro migliori squadre della Nations League è molto stimolante e gratificante. All'Europeo e ora siamo arrivati in semifinale. Vogliamo provare a vincere. Cerchiamo di migliorarci e goderci questo momento». Olè.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Ottobre 2021, 05:01

