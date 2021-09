Marco Zorzo

Da Scarpa d'Oro a... Scarpone? Beh, magari detta così in modo brutale forse è un tantino esagerato, ma è indubbio che per Immobile ci sia un problema: Ciro sì, Ciro no. Almeno con la maglia della Nazionale. Qualcosa si era pure percepito all'Europeo: ricordate? Per il bomber della Lazio un girone di qualificazione scintillante all'Olimpico: gol e prestazioni con Turchia, Svizzera e Galles. Ma già dagli ottavi la stella di Ciro (traversa a parte con l'Austria) non era più luccicante. Poi il trionfo azzurro a Wembley ha mitigato le prestazioni non brillanti del nostro centravanti. Capocannonire in A con quattro reti nelle prime due giornate, ma che con la maglia dell'Italia ha clamorosamente fallito: malino con la Bulgaria, malissimo con la Svizzera a Basilea.

Il paragone su Immobile merita un doveroso flashback. Dopo la promozione in A con il favoloso Pescara targato Zeman, Ciro (28 reti tra i cadetti), l'amico Insigne e Verratti vengono proiettati nel grande palcoscenico del calcio che conta. Marco, addirittura, la A non la vede nemmeno: subito a Parigi alla corte del Psg, mentre Lorenzo approda nella sua Napoli da ADL. Per Immobie l'impatto non è proprio da incornicare: 5 reti in 33 presenze con il Genoa. Poi la nuova esplosione con il Toro. A seguire le esperienze da dimenticare con Dortmund e Siviglia e la rinascita con la Lazio, fino alla Scarpa d'oro, appunto dello scorso anno.

E con la Nazionale un mix tra buone prestazioni e momenti-no, anche lunghi: forse troppo. Ciro li aveva vissuti già con Ventura alla guida dell'Italia, ora pure con Mancini. E l'affaticamento muscolare patito ieri capita proprio ad hoc. Un Immobile apparso stanco e spaesato già a Basilea, quasi fuori dagli schemi di Mancini, che però lo ha sempre difeso, questo va detto.

Insomma, mai come in questo caso l'infortunio patito dal laziale potrebbe rivelarsi un vero elisir sia per l'attaccante che per le scelte del ct azzurro campione d'Europa: il laziale ha lasciato il ritiro ed è tornato a Roma. Pure i tifosi sembrano spaccati su Ciro: c'è chi lo considera l'uomo giusto a posto giusto, chi invece lo ha bocciato. Ora però bisogna solo vincere le tre gare con Lituania stasera a Reggio Emilia, poi con la Svizzera e Irlanda del Nord a novembre. Per non ripetere l'incubo vissuto quattro anni fa. E questo Ciro lo sa. Benissimo.

marco.zorzo@leggo.it

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA