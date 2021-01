Marco Zorzo

D'accordo, magari con la Coppa Italia c'entra come i cavoli a merenda. Tuttavia non è passata inosservata la quarta sconfitta consecutiva rimediata dal Cagliari domenica scorsa a Firenze. Che di fatto ha risucchiato i sardi in piena zona calda, a sole due lunghezze (14 a 12) da Torino e Parma, che condividono il penultimo posto a pari merito.

Diciamo questo perché per Di Francesco, quella del monday night di lumedì prossimo con il Milan di Ibra sarà la sua ultima spiaggia. L'ex tecnico della Roma non vince da 10 partite, una vita fa. Nemmeno l'arrivo (tanto sospirato e atteso) di Nainggolan sembra aver dato la scossa giusta. In caso di ko con il Diavolo, sono già in preallarme Montella (altro ex rossonero), Nicola e Semplici.

Spostiamoci all'ombra del Vesuvio. Rino Gattuso non sembra a rischio come Di Francesco, anche se l'aria che tira nello spogliatoio partenopeo è un tantino strana. Il popolo azzurro non sempre gradice il gioco espresso da Insigne & C., quindi Ringhio va inesorabilmente sulla graticola, con il rinnovo di contratto che non è ancora stato concretizzato da DeLa. Chi vivrà, vedrà. Intanto oggi alle 17,45 (diretta tv su Rai 2) al Diego Armando Maradona (ex San Paolo) c'è la sfida con l'Empoli che vale i quarti di Coppa Italia. E se il Napoli passa, troverà la vincente di Roma-Parma. Scusate se è poco.

