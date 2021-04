Marco Zorzo

Come un presagio in un mondo avverso, come un istinto lottato e perso. Questo è il Milan, signori. Che perde la sesta partita di campionato, la quinta a San Siro. E se stasera l'Atalanta fa il golpe all'Olimpico con la Roma, Pioli perde pure il secondo posto. Si vendica alla grande l'ex Roberto De Zerbi, che porta a casa i tre punti con il suo Sassuolo (1-2.

Ha pure la lingua lunga: «Non vorrei giocare contro ci ha fatto un colpo di stato», diceva l'altro pomeriggio alla vigilia della sfida col Diavolo. Lingua lunga e idee tante, comunque. Sotto di un gol, frutto della grande giocata a giro di Calhanoglu alla mezzora, nella ripresa il tecnico bresciano getta nella mischia Raspadori, che in sei minuti (32' e 38') ribalta il Diavolo come in calzino.

Pioli a fine contesa è come uno al quale è passata sopra una mandria di bisonti: «Non abbiamo il fiato corto, la squadra ha corso bene e tanto. Sul primo gol siamo stati sfortunati, la palla è passata in mezzo a sei gambe. È stata una delle prestazione delle quali sono stato più contento nell'occupazione del campo. C'è mancata qualità».

E adesso come la mettiamo? «Bisogna cambiare pagina immediatamente, una sconfitta dà sempre tanta delusione ma questa delusione dobbiamo trasformarla in determinazione. Il nostro futuro passerà attraverso gli scontri diretti. Ripartiamo da una bellissima prestazione, dobbiamo analizzare le situazioni in cui una grande squadra dovrebbe essere più lucida».

Flashback pre-contesa con Paolo Maldini imbufalito sul capitolo Superlega. E si dissocia apertamente dall'operato del club. «Tengo a precisare di non essere stato minimamente coinvolto in questo progetto. L'ho saputo domenica sera dopo lo statement congiunto con le varie squadre. Si è deciso a un livello più alto rispetto al mio dirigenziale. Nondimeno, sento di dovermi prendere la responsabilità di chiedere scusa ai tifosi, che in questa situazione possono essersi sentiti un pochino traditi». Sicuramente.

