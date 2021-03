Marco Zorzo

Chi fermerà la musica, cantavano i Pooh... Ma chi fermerà l'Inter verso lo scudetto numero 19 dopo 11 anni di attesa? Onestamente non troviamo rivali sul suolo italico pallonaro. E chi sperava nello stellonne di Ballardini, imbattuto tecnico del Genoa da sette partite, ovvero da quando ha rimesso piede all'ombra della Lanterna, beh, è rimasto deluso. Bastano 32 secondi, ripetiamo trentadue, a Kukaku per infilare Perin e far fare all'ex milanisra Zapata la figura del cioccolatino. Insomma, Conte dopo nemmeno un minuto blinda già i tre punti, portandosi a un fragoroso +10 sulla (sua ex amata) Juve.

Un primo tempo a senso unico, nel quale solo le parate di Perin tengono in piedi la baracca del Grifone, che ha pure un'occasione con Scamacca per agganciare un pari clamoroso prima dell'intervallo. Nella ripresa, dopo un avvio un tantino soporifero, Lukaku, sempre lui, da bomber si trasforma in assist man, offrendo a Darmian la palla del 2-0. E tanti saluti ai suonatori (stonati) genoani. Il tris è firmato dal neo entrato Sanchez.

Gongola l'Antonio Conte a fine gara: «Abbiamo giocato contro una squadra che era in un ottimo momento di forma che aveva fatto un punto in meno rispetto a noi. Abbiamo concesso proprio niente, siamo stati bravi a fare 3 gol e Perin ha salvato diverse occasioni importanti».

Soddisfazione per quanto visto in campo soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento: «Siamo contenti perché il lavoro sta pagando e questa è una squadra che sta crescendo nell'individualità e nel collettivo - prosegue l'ex ct azzurro , penso che stia maturando tanto questo gruppo. Mancano ancora 14 partite e dobbiamo dare dimostrazione di avere le antenne dritte fino alla fine se vogliamo dare soddisfazione al popolo nerazzurro». E guardando quanto fatto in questo anno e mezzo di Inter, Conte ammette: «Arrivavamo da 20-30 punti dalla Juve...».

Proprio nel giorno in cui l'attività dello Jiangsu Fc, di proprietà del gruppo Suning, è sospesa con effetto immediato, anche se manca ancora un mese all'inizio della nuova stagione. Ieri scadevano i termini per l'ammissione del club (squadra campione in carica in Cina che festeggia il ventisettesimo compleanno) al prossimo campionato, ma a causa delle difficoltà finanziarie la dirigenza non ha potuto far fronte all'impegno.

