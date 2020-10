Marco Zorzo

Botta nerazurra e risposta laziale. All'Olimpico l'Inter divide la posta (1-1) e lascia la vetta della classifica. Alla rete di Lautaro Martinez dopo mezz'ora di gioco, il pari della Lazio frmato Milinkovic-Savic dopo 10 minuti della ripresa.

E Conte fa buon viso a (mezzo) cattivo gioco: «Abbiamo preso gol nel momento migliore, stavamo dominando la partita. Poi è stata brava la Lazio a segnare con il loro marchio di fabbrica. Però dopo qualche minuto abbiamo anche ripreso a giocare e cercare di fare gol, basti pensare al palo di Brozovic. C'è comunque soddisfazione nel venire all'Olimpico e fare questo tipo di prestazioni».

Insomma, chi si acconenta gode, dice il proverbio. Tuttavia tecnico nerazzurro prova a vedere il bicchiere mezzo pieno. «È il calcio. Ho fatto il calciatore e so che i miei hanno giocato con grande voglia e che sono i primi ad essere dispiaciuti - prosegue Conte -. Non dimentichiamoci che l'anno scorso abbiamo lasciato tre punti contro la Lazio dandogli fiducia, questa volta è stata diversa. Siamo sulla strada giusta, abbiamo creato problemi alla squadra di Simone Inzaghi che nella passata stagione ci aveva messi in difficoltà in entrambi i match».

Altro Conte-pensiero: «A me comunque la prestazione dei giocatori è piaciuta - ripeto -. Abbiamo giocato un calcio con personalità. Dobbiamo continuare a lavorare. Tutto qui».

E sul ritorno di Perisic conclude. «Sono molto contento di Ivan. È un calciatore che in fase offensiva può creare grandi cose, lo ha fatto anche sull'assist per il gol. È normale che debba lavorare sulla fase difensiva, così come anche Hakimi. Ma Ivan mi sta sorprendendo in positivo. Queste sono partite che aumentano l'esperienza in quel tipo di posizione».

Ancora l'ex ct sui singoli visti all'Olimpico: «Sanchez insieme a Lautaro? L'anno scorso è capitato in qualche partita. Il cileno può giocare sia con Lukaku sia con l'argentino. Alexis è più un assist-man, ma io gli chiedo anche di fare gol».

Morale della favola, tutto vero quello che dice Antonio Conte, ma dopo due successi con Fioentina (4-3) e il roboante 5-2 di Beneventi ai danni del povero Pippo Inzaghi, ecco il primo mezzo stop in campionato, con i nerazzurri costretti a inseguire un'Atlanta macchina da gol inesorabile (scorpacciata di reti, 5-2) nel mezzogiorno di gol andato in onda a Bergamo contro il Cagliari targato Di Francesco. E pure dietro ai cugini del Milan a punteggio pieno in vetta alla classifica: 9 punti in tre giornate. E dopo la sosta per la Nazionale ci sarà proprio il derby. Da non perdere.

marco.zorzo@leggo.it

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA