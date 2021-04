Marco Zorzo

Blitz targato Pep Guardiola a Parigi: il suo City, nell'andata della semifinale di Champions, effettua il sorpasso e vince 1-2. Sotto di un gol all'intervallo (Marquinhos 15'), in 7 minuti con De Bruyne (64') e Mahrez (71').

La notte dei miracoli? Chissà, la Roma ci conta davvero. Andata semifinale di Europa League (alle 21, diretta tv su TV8) stasera a Manchester contro lo United di Pgba e Cavani (ma non solo). Il tecnico giallorosso non si nasconde: «È la gara più importante della mia carriera». E sui tifosi: «Ci danno un sostegno importante, lotteremo per loro, per la città e per il club». Ieri a Trigoria oltre 2mila supporter hanno salutato Dzeko & C. Smalling è l'ex di lusso: «Un Trofeo cambierebbe le nostre prospettive».

L'altra semifinale è Villarreal-Arsenal.

