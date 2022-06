Marco Zorzo

Appena 11 mesi fa l'ItalMancini battendo a Wembley l'Inghilterra ai rigori (grazie a super Gigio Donnarumma) tornava sul tetto d'Europa dopo 53 anni. Mercoledì sera, sempre sul prato londinese con la (super) Argentina, gli azzurri del Mancio hanno chiuso il ciclo. Nel peggiore dei modi, spazzati via 3-0 dall'Albiceleste guidata dagli ispiratissimi Messi e Di Maria, che hanno vinto la Coppa Finalissima 22.

Tutto come prima, anzi, peggio del 2017, dall'esclusione dal Mondiale 2018 della Nazionale targata Ventura. Visto che l'Italia non andrà in Qatar per La Coppa del Mondo più inusuale di sempre (da novembre a dicembre). Eppure c'è chi continua a sognare nel ripescaggio, dopo la pastetta dell'Ecuador con un giocatore colombiano fatto passare per ecuadoregno. Fatto sta che nelle ultime ore pure il ct Mancini, ha detto la sua: «Il ripescaggio è remoto (non ci crede nemmeno lui, ndr), però se dovesse arrivare, ci faremo trovare pronti».

Una bella scommessa per una Nazionale, quella azzurra che nelle ultime 10 partite è finita ko tre volte. E nelle ultime quattro uscite, Turchia a parte (2-3), non ha segnato in tre gare: 0-0 a Belfast con l'Irlanda del Nord, 0-1 a Palermo con la Macedonia del Nord che ha eliminato l'Italia nel playoff Mondiale, e lo 0-3 dell'alra sera, appunto. Una preoccupante sterilità offensiva, ma soprattutto un'involuzione del gioco a fisarmonica, mordi e fuggi, che era stato il cavallo di battaglia nell'ultimo Europeo vinto.

Ricostruzione scontata, con lo stesso Mancini che ha ammesso: «Ricostruire non sarà facile. Abbiamo giovani che non giocano neppure in A».

Comunque sia, il ct ha scelto i 23 giocatori che saranno a sua disposizione per il poker di gare di Nations League contro Germania (domani alle 20,45 a Bologna), Ungheria (martedì 7 a Cesena), Inghilterra (sabato 11) e di nuovo con i tedeschi (martedì 14, in trasferta).

Questa la lista di Mancini. Portieri: Cragno, Donnarumma, Meret. Difensori: Di Lorenzo, Florenzi, Lazzari, Acerbi, Bastoni, Bonucci, Spinazzola. Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Pessina, Tonali. Attaccanti: Belotti, Gnonto, Pellegrini, Politano, Raspadori, Scamacca. Dopo la partita di ieri a Wembley con l'Argentina, Bernardeschi, Chiellini, Emerson, Insigne, Jorginho e Verratti hanno infatti lasciato il ritiro della Nazionale, che alle 18 di ieri è tornata ad allenarsi a Coverciano.

