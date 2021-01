Marco Zorzo

Amici contro. Rino contro Andrea: Gattuso contro Pirlo. E un sogno, quello di vincere la Supercoppa italiana, il primo Trofeo della stagione. Napoli lo sogna e punta al tris, dopo i trionfi del 1990 e del 2014, entrambi proprio a spese della Juve.

E il primo pensiero di Ringhio è per l'amico Pirlo, per un notte avversario al Mapei Stadium: «Con Andrea abbiamo iniziato presto a giocare abbiamo vinto tutto quello che dovevamo vincere con il Milan e in Nazionale. Lui è stato molto importante per la mia carriera. Lui nasce numero 10, mezza punta e poi ha cambiato ruolo, è stato incredibile. C'è grande amicizia da parte nostra, anche fuori dal campo abbiamo fatto qualche danno con le nostre mogli domani (stasera, ndr) è una partita di calcio e spero di dargli un rammarico. Che vinca il migliore! Rimarrà sempre un mio caro amico. Ha preso più schiaffi da me che da suo padre, ma c'era e c'è tutt'ora un grandissimo rapporto».

E sulla contesa di Reggio Emilia, Gattuso non ha dubbi: «Daremo il massimo. La Juve? Bisogna rispettarli perché al di là dei campioni, hanno una grande mentalità».

Avanti con Insigne, il capitano partenopeo: «La nostra vittoria in Coppa Italia con la Juve? Sono passati sei mesi questa è un'altra partita. Spero che faremo una grande gara, concentrati dal primo all'ultimo minuto. Ce la giochiamo alla pari. Dobbiamo affrontarla nel modo giusto».

Sensazioni della vigilia? Ecco il Lorenzo-pensiero: «Arriviamo bene alla Supercoppa perché domenica, al di là del risultato (6-0 alla Viola, ndr), abbiamo fatto una grande prestazione e dobbiamo continuare così. Sappiamo che è una partita difficile perché la Juve ha grandi campioni, ma l'abbiamo preparata bene. Sappiamo che è una partita importante per la piazza e per i tifosi, noi scenderemo in campo per giocarci la sfida e dare una gioia ai nostri tifosi. Dobbiamo fare una partita senza paure e senza timori». Amen.

