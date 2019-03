Marco Zorzo

Allarme: rischio elevato per la sfida di Euopa League di domani al Meazza tra l'Inter e i tedeschi dell'Eintracht Francoforte. Ammonisce l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, catalogando la partita: «da elevato profilo di rischio». Massima allerta a Milano, dove sono attesi circa 14mila tifosi della formazione tedesca. Che giusto tre mesi fa hanno messo a ferro e fuoco Roma, in occasione della partita con la Lazio (13 dicembre): Piazza del Popolo vandalizzata, scontri con la polizia a Ponte della Musica, due tedeschi feriti, un supermercato saccheggiato, traffico in tilt, Parioli, Flaminio, Prati, Salario, petardi allo stadio e un tentativo di invasione di campo. I tifosi dell'Eintracht Francoforte hanno fatto la loro festa e paralizzato parte della Capitale per quasi 24 ore.

E sulla scorta di quanto accaduto, appunto, tre mesi or sono, il prefetto Renato Saccone ha vietato la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche non solo in zona San Siro (dalle 16 alle 24), ma anche in quelle della movida, dai Navigli a Porta Garibaldi (dalle 12 alle 20). E l'alcol è vietato anche in pieno centro, da Duomo al Foro Bonaparte. Vietata la vendita dei biglietti ai residenti della regione Lazio e in provincia di Bergamo (gli ultrà dell'Atalanta sono gemellati con quelli dell'Eintracht) che non siano in possesso della (famosa) tessera del tifoso. Basterà come deterrente?

