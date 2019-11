Marco Zorzo

Aldo Serena, lei è stato il bomber dell'Inter dei record del Trap. Lukaku e Lautaro Martinez: quanto sono preziosi?

«Come l'aria che si respira. Sono complementari, l'uno con l'altro. Tatticamente, tecnicamente. E non solo. Danno una mano anche quando c'è da difendere».

Potrebbero giocare in qualsiasi attacco dell'Inter, pure quello del Triplete?

«Beh, certamente. Hanno caratteristiche importanti. E poi sono stati plasamati alla perfezione da Conte».

Vale a dire?

«Eh, gli ha creato un tipo di gioco che sposa a perfezione le loro caratteristiche. Tanto da esaltarli, com'è accaduto a Praga».

Già dimenticato un certo Mauro Icardi?

«Quella è stata una scelta ben precisa da parte di Conte. L'esclusione dell'ex capotano nerazzurro era già stata adattota dalla società nella passata stagione. Però Icardi al Psg sta confermando di essere un ottimo attaccante. Non lo scopriamo solo adesso».

I nerazzurri ora sono padroni del loro destino in Champions. Se battono il Barça, il 10 dicembre a San Siro, vanno agli ottavi.

«Sicuramente il Barcellona non verrà qui in gita, anche se è già primo e qualificato. Ma arrivare a giocarsela in casa all'ultima, mi sembra una cosa buona e giusta».

Lukaku e Lautaro già nella storia?

«Calma e gesso. Ora sono il presente. Eccezionale, perché sono davvero una coppia formidabile. Tuttavia per la storia, c'è ancora tempo. Una cosa è certa: possono dare un contributo importante alla causa e far vincere qualche trofeo all'Inter. Questo sì».

Lukaku-Lautaro contro CR-Dybala-Higuain: chi vince lo scudetto?

«Non ci fosse loro, lo scudetto sarebbe già assegnato a Natale. Sarà una bella e lunga sfida».

