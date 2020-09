Marco Zorzo

Al comando del girone. La rete di Barella regala a Mancini la vetta. Quattro punti in classifica, davanti proprio all'Olanda e alla Polonia che ieri ha vinto 2-1 in rimonta in Bosnia.

È Grand'Italia nel primo tempo alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Gli azzurri dominano in lungo e in largo nel secondo impegno della Nation League, lasciando le briciole all'Olanda dello spaurachio Depay & C. Barella, Zaniolo, Immobile, Insigne confezionano occasioni d'oro che non trasformano in soldoni per un soffio. Ottimo l'esordio di Locatelli, che non sarà Verratti, ma certamente non lo fa rimpiangere.

Prima del vantaggio di Barella nel primo minuto di recupero della prima frazione, da registrare purtroppo l'infortunio al ginocchio sinistro di Zaniolo, dopo un contatto a centrocampo: l'urlo del giallorosso, le preoccupazioni di Mancini e dei compagni. Dentro l'amico Kean.

E poco dopo l'Italia va in vantaggio. Insigne, imbeccato da Spinazzola (bravissimo pure lui), mette in mezzo un pallone di platino che Barella trasforma in gol con una precisa zuccata. La ripresa si apre sulla falsa riga dei primi 45'. Immobile è generosissimo, ma si mangia il raddoppio dopo una leggerezza difensiva degli orange.

E Insigne poco dopo sfiora il bersaglio con un'altra rasoiata a giro delle sue. Quindi la manona di Donnarumma dice di no a Van de Beek. Nel finale tipo corrida, l'Olanda gioca con quattro attaccanti, ma il muro azzurro regge alla grande. E Kean, dopo aver scartato anche il portiere si divora il raddoppio in pieno recupero. Ma gli azzurri trionfano ugualmente.

Mancini soddisfatto a fine contesa: «Per la mentalità e la prestazione. Ragazzi straordinari contro un avversario di qualità come l'Olanda. Zaniolo? Spero che non sia nulla di grave». Per il romanista si tratta di una importante distorsione al ginocchio.

