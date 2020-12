Marco Zorzo

A Marassi col Genoa affamato di punti il Milan (decimato) porta a casa un punto: finisce 2-2. Record assoluto per i rossoneri: segnano almeno due gol da 14 partite consecutive. Superato il Grande Torino. E per come si era messa, meglio di niente. Dal Genoa al Genoa, nove mesi dopo l'ultimo ko in campionato, stavolta Pioli evita la sconfitta, pur con qualche recriminazione.

Rossoblù avanti in avvio i ripresa con Destro, pari di Calabria, poi ancora l'ex Destro e nel finale 2-2 firmato Kalulu. Diavolo che resta imbattuto e ancora primo, anche se sente il fiato dei cugini dell'Inter. Milan che nel primo tempo comanda le operazioni, anche senza l'apporto di Ibra. Rebic va vicino al bersaglio, fermato da una strepitosa parata di Perin. Ma pure Destro, dalla parte opposta, sfiora la rete. Compleanno del Diavolo: 121 anni di vita. Con gli auguri particolari di Paolo Maldini: «Tanti auguri al Milan che considero come uno di famiglia anche se a 121 anni si è dimostrato piuttosto longevo. L'unico rammarico è non poter festeggiare con i tifosi allo stadio».

Presente e futuro, così il dt: «In questa storia recente stiamo partendo con un progetto nuovo che ha bisogno di tempo, se riusciremo in qualche magia che al Milan talvolta succede, saremmo contenti. Credo che la storia possa insegnare e tramandarla ai giovani credo sia importante». Mentre Maldini conta di chiudere la trattativa per il rinnovo di Calhanoglu, anche se ammette: «Non sarà facile, ma ci proviamo».

Avanti con Pioli che commenta così il pareggio in casa del Genoa: «Ci mancavano cinque titolari? Ma quelli che sono scesi in campo hanno fatto la loro parte. Purtroppo subiamo troppi gol. Nel primo tempo abbiamo comandato il gioco senza concretizzare. Poi la partita si è fatta complicata, ma siamo stati bravi a rimediare: un pari buono in un campo sicuramente non facile». Chi si accontenta gode? Stavolta pare di sì.

marco.zorzo@leggo.it

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA