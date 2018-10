Marco Zorzo A come l'avvocato Peppino Prisco. Vice presidente e anima interista

Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoA come l'avvocato Peppino Prisco. Vice presidente e anima interista dal 1963 al 2001. Anti-milansta per vocazione.B come bauscia, il siprannome coniato dai tifosi milanisti per catalogare i cugini interisti. Ma anche la dinastia Baresi, Franco e Beppe, capitani rossonerazzurri.C come casciavit. I cacciavite, così chiamati i tifosi del Diavolo dai cugini nerazzurri.D come derby. Quello della Madonnina: domenica sarà il numero 222 della storia.E come Elliott. Per il fondo americano prima Straccitadina dopo la parentesi (disastrosa) di Yonghong Li.F come Facchetti. Il Giacinto nazionale, compianto capitano degli azzurri e dell'Inter.G come Gattuso. Ringhio, cuore rossonero, prima in campo ora sulla panchina dell'amato Milan.H come Higuain, il Pipita rinato all'ombra del Duomo. Senza, però, dimenticare il Mago della Grande Inter, Helenio Herrera.I come Icardi, capitano e bomber dell'Inter. Un anno fa la sua tripletta fece esplodere la San Siro nerazzurra.K come Herbert Kiplin, fondatore, capitano e allenatore del Milan dal 1899 al 1908.L come Lisbona, il teatro della finale persa dell'Inter in Coppa Campioni nel 1967 per mano del Celtic.M come Milano, ma pure Peppino Meazza, Sandro Mazzola, e i Maldini, Cesare e Paolo. Non serve aggiungere altro.N come Nesta, che in coppia con Paolo Maldini ha formato una delle coppie di difensori più forti della storia del calcio.O come Oba Oba Martins: il suo gol illuse l'Inter in semifinale di Champions col Milan, ma a Manchester ci andò il Diavolo e vinse quella Coppa a spese della Juve 15 anni fa. Sembra passato un secolo.P come Pirlo. Andrea all'Inter giocò poco, passato alla sponda rossonera è dientato un play mondiale.Q come i 45 anni intercorsi dalla seconda alla terza Champions (Coppa Campioni) dell'Inter.R come Gianni Rivera e Nereo Rocco, nel primo Milan che dominò in Italia, in Europa e nel mondo.S come Suning, il gruppo cinese proprietario dell'Inter, che ha scelto Spalletti per un nuova epopea nerazzurra.T come Tognazzi. L'Ugo nazionale, tifosissimo del Milan.U come uragano di gol nei derby. Il 6-0 del Milan l'11 maggio del 2001. Ma anche il 5-1 rifilato dell'Inter ai rossoneri nel 1974.V come Van Basten, il Cigno di Utrecht ha incantato il popolo rossonero nelle sei stagioni disputate al Milan. Sua la prodezza il 19 novembre 1989 che apre la strada della vittoria al Diavolo: finirà 3-0 per i rossoneri.W come Taribo West, che ha vestito entrambe le maglie. Ora fa il predicatore.X come i 67 pareggi finora usciti nella ruotra del Meazza.Y come Mario Yepes, difensore colombiano, due anni al Milan.Z come Walter Zenga: Uomo Ragno e interista dentro, anche dopo il suo (triste) addio alla Beneamata.riproduzione riservata ®