Marco Subbiotti

ROMA - Impresa del Napoli che all'esordio nel girone E di Champions, così come già avvenuto lo scorso anno, batte i campioni d'Europa del Liverpool 2-0. La gara degli azzurri è spettacolare: intensa, vibrante, vissuta sempre con un agonismo straordinario. Il Liverpool cede nel finale quando un rigore procurato da Callejon e trasformato da Mertens e una conclusione di rapina di Llorente stendono definitivamente gli inglesi. Complessivamente il successo della squadra di Ancelotti è meritato. Il Napoli si mostra al San Paolo (40mila spettatori) più squadra degli avversari e soprattutto dimostra di avere una irrefrenabile voglia di fare risultato e di stupire, molto più di quanto non mettano in evidenza i reds. I gol. A dieci minuti dalla fine c'è il colpo di scena. Robertson commette un fallo in area su Callejon e l'arbitro concede il calcio di rigore. Mertens lo trasforma e porta il Napoli in vantaggio. La reazione dei campioni d'Europa è rabbiosa. I reds si riversano in attacco e gli azzurri stringono i denti. Ma è il Napoli con Fernando Llorente a chiudere il conto con gli inglesi. Lo spagnolo sfrutta un retropassaggio errato di Matip e regala al Napoli il gol del doppio vantaggio. Per il secondo anno consecutivo gli azzurri riescono così nell'impresa di battere all'esordio il Liverpool che quest'anno si era presentato al San Paolo da campione d'Europa.

Ancelotti a fine partita: «Il Napoli mi è piaciuto molto quando ha dovuto difendersi ed ha poi trovato anche le reti della vittoria». Una prova di forza di una squadra di qualità che ha voglia di crescere fino al livello delle big d'Europa.

Mercoledì 18 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA