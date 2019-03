Marco Subbiotti

ROMA - Il Napoli centra i quarti di finale di Europa League. Dopo la netta vittoria al San Paolo per 3-0 contro il Salisburgo gli azzurri perdono 3-1 in Austria, a decidere la sfida della Red Bull Arena il gol al 14' dei partenopei con Milik, dieci minuti più tardi il pari di Dabbur. Nella ripesa, minuto 65, il gol di Gulbrandsen, al 91' Leitgeb fissa il risultato sul 3-1 ma gli azzurri non hanno mai realmente rischiato l'eliminazione. Nell'11 iniziale Ancelotti inserisce all'ultimo Mertens al posto dell'infortunato Insigne, per lui risentimento muscolare, il belga completa la coppia d'attacco con Milik.

Oggi a Nyon sorteggio dei quarti di finale con il Napoli che spera di andare ancora avanti in una competizione che è ormai il primo grande obiettivo di stagione degli azzurri di Carlo Ancelotti, visto che in campionato il secondo posto, al momento, sembra blindato e che in Coppa Italia la squadra napoletana è stata eliminata troppo presto. Quarti in calendario in aprile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA