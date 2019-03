Marco Mengoni, concerto in stile Liberty

Michele Mazzeo

Marco Mengoni a Milano in stile Liberty. Sarà il concerto gratuito del cantante viterbese di domani a dare il via alla rassegna Apple Music Live, organizzata in collaborazione con il Comune. Si tratta di una serie di performance dal vivo che si terrà nello store Apple di piazza Liberty. A cadenza mensile, fino a ottobre, si esibiranno tanti protagonisti della musica (i nomi saranno annunciati successivamente) e per il gran finale il palco sarà dell'artista classico più ascoltato su Apple Music, ossia il pianista e compositore Ludovico Einaudi.

Felice di inaugurare la serie Marco Mengoni: «Essere il primo artista italiano che Apple ha voluto per questo progetto esclusivo è davvero una grande emozione; sono onorato che le prime note che piazza Liberty ascolterà siano proprio quelle di Atlantico (l'ultimo suo album, ndr)». La star del pop italiano concede una sorta di anteprima, visto che il tour parte l'8 aprile e prevede ben quattro tappe, dall'1° al 5 maggio, al Forum. Sold out i biglietti (la prenotazione on line gratuita era attiva fino a domenica): per gli altri sarà possibile vedere la registrazione dell'evento disponibile su Apple Music.

«La partnership tra Comune ed Apple testimonia ancora una volta come l'alleanza tra pubblico e privato sia in grado a Milano di aumentare l'attrattività della città», chiosa l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno.

