Marco LobassoROMA - Tre assoluzioni, due per la giustizia sportiva e una per quella ordinaria, eppure l'incredibile storia del tennista Potito Starace, invischiato da oltre 4 anni in uno scandalo di scommesse sportive internazionali, suo malgrado, non è finita, anzi.Una nuova terribile pagina si è aperta dopo la durissima sentenza di primo grado ufficializzata dalla Tennis Integrity Union (TIU), l'organo investigativo internazionale attivo dal 2008 per volere di Atp, Wta, Itf e tornei dello Slam. La storia del tennista irpino di Cervinara, per anni numero 1 d'Italia e giocatore di Coppa Davis, oggi 37enne, è diventata un calvario. E lo può diventare anche per altri tennisti azzurri come Daniele Bracciali, radiato nella stessa sentenza, con 280mila euro di multa. «Mi sento perseguitato. Un giudice americano, McLaren, della TIU aspetta i risultati dei procedimenti penali miei; sono assolto con formula piena, dopo essere stato assolto anche dalla giustizia civile e lui che fa? Istruisce comunque il processo e con le stesse carte, gli stessi documenti che hanno portato alle mie assoluzioni, mi condanna a 10 anni e a una multa di centomila euro. Questo è un incubo».E adesso: «Ricorreremo in Appello al Tas di Losanna; lo presenteremo il 14 dicembre e poi aspetteremo i risultati. E' l'ultimo stadio, se sarò innocente anche al Tribunale Arbitrale dello Sport sarà davvero finita. Poi inizierò la mia personale battaglia per riprendermi quello che questi processi mi hanno tolto a tutti i livelli».Intanto, Poto si deve fermare e deve rinunciare a ogni incarico, come Bracciali che era tornato nei top 100 del mondo di doppio. E poi c'è il caso Cecchinato. L'azzurro top 20 e semifinalista quest'anno al Roland Garros era stato assalto da un caso di scommesse truccate per vizio procedurale. McLaren, sempre lui, ha preso a studiare le carte.