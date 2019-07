Marco Lobasso

ROMA - Lezione di tennis da Re Federer. Termina in appena 74 minuti la corsa di Matteo Berrettini sull'erba dei Championships: al suo debutto sul Centrale, opposto al fuoriclasse svizzero, il 23enne romano subisce una durissima sconfitta da «King Roger». Dopo essere diventato il quinto italiano di sempre ad aver raggiunto gli ottavi a Wimbledon, Berrettini è stato travolto dall'emozione ancor prima che dai colpi dell'otto volte re dell'All England Club. Che ha vinto in maniera fin troppo facile, come certificato da un punteggio persino umiliante per l'italiano, top 20 del mondo (6-1 6-2 6-2). Una sconfitta che non cancella quanto di buono fatto da Berrettini nell'ultimo mese: il titolo di Stoccarda, la semifinale di Halle, i primi ottavi in uno Slam. Una striscia di 13 match giocati sull'erba, e due sole sconfitte. Per Federer, che sale a 99 match vinti sull'erba di Church Road, si tratta della 17ma volta ai quarti di Wimbledon, la 55ma in una prova dello Slam. «Sono molto felice perché ho letto bene il suo servizio - il commento di Federer -. Non era facile contro Berrettini, che serve quasi sempre sopra i 200 Km/h. Anche da fondo campo ho controllato bene gli scambi. Credo sia stata una grande prestazione».

Tutto facile anche per gli altri due grandi favoriti dei Championships. Novak Djokovic, n.1 al mondo, si è sbarazzato del Next Gen francese Ugo Humbert (6-3 6-2 6-3). Domani il serbo è atteso dal belga David Goffin. Ancor più comodo il successo del n.2 del mondo Rafa Nadal su Joao Sousa, il primo portoghese di sempre a raggiungere gli ottavi sull'erba londinese (6-2 6-2 6-2). Nel prossimo turno lo attende lo statunitense Sam Querrey, mentre Federer trova il giapponese Nishikori. I due grandi rivali sono un'altra volta a un passo dal trovarsi di fronte, in semifinale a Wimbledon.

Martedì 9 Luglio 2019, 05:01

