Marco Lobasso

ROMA - La Juve aspetta Matthijs de Light, 19 anni, il ragazzo dei record, il capitano-bambino, il fuoriclasse acerbo che Sarri vuole trasformare in un calciatore simbolo. L'annuncio arriverà presto, prestissimo. Ma intanto la leggenda del nuovo Ajax dei Fenomeni prende sempre più piede. Tra gli operatori del mercato internazionale non si parla d'altro: dei lancieri terribili e ambitissimi. Così, mentre de Light va alla Juve di Ronaldo, il centrale di centrocampo Frenkie de Jong è promesso sposo del Barcellona di Messi, a 22 anni e con un valore che supera gli 85 milioni. E poi c'è Donny Van de Beek, 22 anni, trequartista, che vale 40 milioni e che è inseguito dal Real Madrid che lo vuole a tutti i costi, con poche speranze per Roma e Inter. E non finisce qui, c'è il brasiliano David Neres, 22 anni, ala destra, che è inseguito da mezza Premier League (Arsenal, Manchester United, Everton, Chelsea) e che arriva da una stagione superba nel'Ajax. Così come il ventunenne del Marocco ma con passaporto olandese Noussair Mazraoui, jolly dai mezzi tecnici altissimi, per molti il nuovo Caicedo. L'anno scorso c'era il Napoli in prima fila, ma ora il suo valore è salito a oltre i 20 milioni e le trattative sono più difficili. L'Ajax vuole tenerlo un altro anno, si vedrà. Questi ragazzi d'oro hanno vinto il 34° titolo e battuto la Juve in Champions arrivando in semifinale. Poi, la caccia ai loro cartellini è esplosa. E siamo solo all'inizio dell'estate.

Lunedì 1 Luglio 2019, 05:01

