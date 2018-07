Mercoledì 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - La favola della bella Camila è finita. E alzi la mano chi nella sfida dei quarti di finale di ieri a Wimbledon tifava per maxi-Serena Williams e non per l'azzurra dagli occhi da cerbiatta. L'italiana Giorgi interrompe il sogno più bello sui campi di Church Road contro l'ex numero 1 del mondo cedendo in rimonta, 3-6 6-3 6-4 dopo quasi due ore di lotta. Una partita che è sembrata quasi una metafora: la piccola e bellissima Camila che fugge in testa, libera e fortissima; l'altra meno elegante e dai muscoli pazzeschi che, piano piano, la riprende e la supera quasi all'arrivo. Era già scritta la vittoria di Serenona? Può darsi, ma i più maligni dicono che l'americana, fresca mamma, è entrata in campo particolarmente carica e cattiva; non avrebbe gradito le dichiarazioni di lunedì dell'irriverente ragazza di Macerata (dd lunedì nelle top 40 del mondo), non proprio concilianti: «Serena? Non la vedo giocare». L'avversaria di Serena Williams in semifinale sarà Julia Goerges. Jelena Ostapenko e Angelique Kerber sono le altre due semifinaliste. La lettone Ostapenko ha superato per 7-5 6-4 la slovacca Cibulkova, la tedesca Kerber invece ha battuto per 6-3 7-5 la russa Kasatkina.Oggi quarti di finale maschili. Sul Centre Court, alle ore 13 locali (le 14 in Italia), apre dunque il programma il match fra il serbo Novak Djokovic, tre volte vincitore di questo torneo, e il giapponese Kei Nishikori; poi va in scena la sfida fra l'argentino Juan Martin Del Potro e il numero 1 del mondo Rafa Nadal. Sul Court 1 invece il campione in carica Roger Federer è opposto al sudafricano Kevin Anderson, quindi il duello fra giganti che vede protagonisti il canadese Milos Raonic, finalista due anni fa, e lo statunitense John Isner.