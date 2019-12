Marco Lobasso

ROMA - La decisione era nell'aria ma resta sconvolgente comunque. La bandiera della Russia non sventolerà né alle Olimpiadi di Tokyo del 2020 né ai Mondiali di calcio del dicembre 2022 in Qatar; lo ha deciso l'agenzia antidoping mondiale (Wada) escludendo Mosca dalle principali competizioni sportive internazionali per 4 anni e dando vita a una gigantesca frattura con il governo di Putin. Il verdetto a Losanna è pesante, l'accusa di più.

Secondo la Wada i russi hanno falsificato i dati di laboratorio consegnati agli investigatori lo scorso gennaio in modo da occultare numerosi casi di doping. Insomma, una gravissima recidiva, una colpa terribile se si considera che la Russia è già stata punita per lo scandalo del doping di Stato andato avanti dal 2011 al 2015 e che sembrava avviata alla definitiva riammissione nella comunità sportiva internazionale.

Tra le voci senza conferme, quella dell'aiuto dei servizi segreti, con i campioni di urina degli atleti dopati che sarebbero stati sostituiti con analisi «pulite» attraverso un buco in un muro del laboratorio russo.

Mosca, comunque, potrà mandare alle Olimpiadi estive di Tokyo e a quelle invernali di Pechino solo gli sportivi che potranno dimostrare di essere puliti. Ma questi dovranno gareggiare come atleti neutrali, senza bandiera né inno. Per quanto riguarda i Mondiali di calcio del 2022, se riusciranno a qualificarsi, i russi potranno giocare, ma sempre come atleti neutrali e non come nazionale russa. L'ex Unione Sovietica non potrà inoltre ospitare eventi internazionali né partecipare alle gare per la loro assegnazione. Il premier russo Medvedev ha subito bollato la decisione della Wada come un esempio di «isteria anti-russa» e ha ribadito la posizione ufficiale di Mosca su questo delicato argomento: la sentenza - ha detto - va contestata. Ma ha anche fatto capire che sarà quasi impossibile cambiare le cose. La paura è che la questione diventi un problema quasi solo politico.

Martedì 10 Dicembre 2019, 05:01

