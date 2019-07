Marco Lobasso

ROMA - Finalmente si riparte, Il fine settimana è stato decisivo e anche la giornata di oggi lo sarà: la serie A ricomincia a lavorare in ritiro e si torna a vedere calcio giocato. Hanno iniziato la Fiorentina, da due giorni in ritiro a Moena, e il Napoli a Dimaro, con tante speranze e un Ancelotti apparso più in forma anche dei giocatori azzurri.

E intanto i raduni continuano alla spicciolata dopo quello del Torino, che però solo oggi partirà per il ritiro a Bormio. Sempre oggi raggiungerà il nord Italia il Parma (Prato dello Stelvio), con l'Udinese che inizierà a casa sua, mentre l'Inter va a Lugano, il Genoa in Austria, e il Cagliari resta in Sardegna ad Aritzo.

Al Nord Italia lavoreranno in totale 16 delle 20 squadre di serie A (8 in Trentino e 5 in Lombardia), Roma e Cagliari nelle proprie regioni, Inter in Svizzera e Genoa in Austria. Poi, dopo una decina di giorni, valzer di spostamenti e a inizio agosto i primi rientri in sede. E le amichevoli? Inizieranno presto, anzi prestissimo.

Già mercoledì con la Fiorentina che darà ufficialmente il via al calcio giocato di serie A, con l'amichevole alle 17,30 contro il Val di Fassa a Moena. Poi, alla spicciolata scenderanno in campo tutte le altre, con i momenti clou rappresentati dai tornei internazionali di Juve, Milan e Inter negli Usa, a Singapore e in Cina.

Invece, giovedì 25 luglio, con l'andata in trasferta del preliminare di Europa League, toccherà al Toro dare il via alla lunga stagione di match con in palio i tre punti che durerà fino a fine maggio.

Peccato solo che il campionato italiano torni a prendere il via più tardi, troppo tardi, tra tutti i grandi tornei europei, il 25 agosto prossimo. Eravamo tutti così felici di vedere il grande calcio italiano in campo già a Ferragosto. Invece, dopo uno solo anno, è tornato tutto come prima. Troppo bello per essere vero.

Lunedì 8 Luglio 2019, 05:01

