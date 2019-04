Marco Lobasso

ROMA - E sono tre. Il tennis italiano conquista il terzo torneo Atp Tour del 2019: dopo Cecchinato, Fognini ecco Berrettini (e una finale di Seppi). Per il tennista romano un vero e proprio acuto all'Hungarian open, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di oltre mezzo milione di dollari. In finale, a Budapest, il tennista allenato dall'ex pro Vincenzo Santopadre, ha superato il serbo Filip Krajinovic con il punteggio di 4-6 6-3 6-1.

È il secondo torneo che l'azzurro vince in carriera dopo quello di Gstaad dello scorso anno. Grazie al risultato del torneo ungherese l'azzurro - che era al 55° posto nel ranking Atp - entrerà nella top 40, al numero 37. «Sono molto felice per questo successo. Faccio i complimenti al mio avversario perché io so quanto sia difficile rientrare dopo un infortunio. Sono davvero soddisfatto perché non ero arrivato qui con grandi ambizioni: voglio ringraziare il mio coach Santopadre, mio fratello Jacopo e tutti quelli che mi hanno supportato in questa settimana. Dedico questa vittoria a mio padre». Lo ha detto Matteo durante il discorso di premiazione, aggiungendo poi: «L'anno scorso qui mi sono storto una caviglia, stavolta è andata decisamente meglio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA