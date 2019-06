Marco Lobasso

ROMA - Domani prende il via il Mondiale di calcio femminile più atteso di sempre. La Francia padrone di casa battezza l'evento affrontando la Corea del Sud (tutti i match su SkySport), domenica alle 13 esordisce l'Italia del ct Milena Bertolini a Valenciennes, contro l'Australia (diretta su Rai Due).

In una estate senza grandi eventi di sport, il Mondiale in rosa prende più del solito e la Panini ci ha fatto anche un album che va a ruba. Insomma, finalmente, tutti pazzi per il calcio delle donne.

«Sarà un grande Mondiale, il migliore di sempre. Tutta questa attenzione mediatica su di noi ci fa bene, perché vogliamo dimostrare di saper fare calcio di alto livello e di saper divertire gli appassionati». Il pensiero diretto e senza fronzoli è della più grande giocatrice italiana di tutti i tempi (la Morace ci scuserà), Patrizia Panico. La romana è un mito: scudetti e titoli in serie, 110 gol in Nazionale, 800 reti ufficiali, più di mille come Pelè, se si contano le amichevoli e primo allenatore donna di una rappresentativa italiana, l'Under 16. Successo mediatico a parte, per la Panico chi vince?

«Le favorite sono tre, Usa, Germania e Francia, poi può accadere di tutto». E l'Italia? «Non siamo favorite, ma la squadra è una splendida outsider. Abbiamo tutto per fare bene, ma bisogna chiudere il girone al primo o al secondo posto». La Panico ha abbandonato il calcio giocato tre anni fa: è cambiato molto, intanto, il calcio femminile? «L'ingresso di grandi club ci sta aiutando a fare il salto di qualità che vogliamo. Avere Juve, Roma, Milan, Fiorentina e le altre in serie A è perfetto per conquistare appeal tra i tifosi. Sono cresciuti i livelli organizzativi e tecnici ed è fondamentale per migliorare».

Un esempio per tutti? «Prima poteva allenare chiunque nel nostro sport, oggi ci sono regole serie. Patentini, abilitazioni; bisogna studiare, come faccio io». L'esempio migliore, da una che da calciatrice ha segnato più di mille gol in carriera.

Giovedì 6 Giugno 2019

