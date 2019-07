Marco Lobasso

ROMA - Djokovic il re, Federer per una volta il re senza corona e Nadal, anche lui re ma sull'erba di Wimbledon un passo indietro ai due grandi avversari. I tre favolosi (il quarto Murray, è ormai troppo indietro) non hanno alcuna intenzione di mollare, anzi. Rilanciano le loro personalissime sfide ad agosto agli Open Usa di New York.

Sono tre leggende viventi che insieme, negli ultimi quindici, hanno portato il tennis a livelli di popolarità e di qualità tecnica mai visti prima. I migliori di sempre, basta un dato per confermare: insieme hanno vinto 54 titoli del Grande Slam e la sfida non è ancora finita. Non solo, oggi sono tutti signori ultra trentenni (Djokovic 32, Nadal 33), anzi Federer è quasi un quarantenne (38 ad agosto). Età che dovrebbero significare le fasi finali di atleti normali ma che per loro, a maggior ragione dopo aver seguito Wimbledon, non significa assolutamente niente. Djokovic e Federer hanno giocato sull'erba come fossero ventenni, un mese fa Nadal sul rosso di Parigi ha vinto il suo dodicesimo titolo facendosi beffe del mondo intero.

Siamo di fronte ai fenomeni più incredibili che il tennis, e forse lo sport, abbia avuto contemporaneamente. E a giudicare dalle loro dichiarazioni non hanno intenzioni né di smettere di vincere, né di smettere di giocare. Semplicemente meravigliosi. Intanto, il tennis mondiale festeggia un altro record. Domenica da incorniciare su Sky Sport con ascolti al top per il tennis. La finale di Wimbledon Federer-Djokovic, in diretta esclusiva dalle 15.10 circa alle 20.08 - la più lunga della storia del torneo londinese - ha avuto un'audience media record di 760.685 spettatori, con il 6.16% di share e 2.323.943 spettatori unici.

Si tratta della finale più vista di sempre su Sky Sport. I 9 minuti del decisivo tie-break del quinto set (19.59-20.08) hanno incollato davanti alla tv 1.126.627 spettatori medi. E non è finita qui: a fine estate i favolosi tre saranno ancora lì a giocarsi il titolo agli Open Usa.

riproduzione riservata ®

Martedì 16 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA