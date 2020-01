Marco Lobasso

ROMA - Dalla festa dei 120 anni, alle 11 vittorie consecutive in campionato, al derby di domenica prossima. Pronti via: gennaio 2020 è già un mese incredibile per i tifosi della Lazio, che può diventare storico se la squadra di Inzaghi continuerà a vincere e ad avvicinare la Juve leader in serie A. Lo sanno bene i tifosi biancocelesti, in estasi da mesi, lo sa bene Anna Falchi, attrice e show girl di successo, ieri ospite di Leggo, nella redazione di Roma, che di questi tifosi è l'esponente più glamour, la più amata, la più ammirata.

La Falchi fa una promessa, sussurrata con ironia, ma che colpisce: lo spogliarello, come nel 2000 all'Olimpico, se la sua Lazio si ritrovasse lì in alto a fine campionato. «Intanto, diciamo che gli spogliarelli portano bene. Del resto, lo ripeto da sempre: quando vince la Lazio pago dazio. Non succede, ma se succede sarò pronta a pagare ancora dazio. Chi vivrà vedrà. L'importante è volare, come un'aquila nel cielo...».

Lei ama il calcio. C'è qualcosa che le piacerebbe fare in questo mondo così particolare?

«La mia partecipazione a Quelli che il calcio mi soddisfa, ma vorrei fare qualcosa di più. Mi piacerebbe partecipare a programmi televisivi, per dire la mia, non solo sulla Lazio; conosco il calcio e mi sento preparata per farlo».

Mercoledì 22 Gennaio 2020, 05:01

