Marco Lobasso

L'incredibile estate dello sport italiano sembra infinita. Ieri altre due prestigiose e bellissime vittorie. L'azzurro Sonny Colbrelli ha vinto il campionato europeo di ciclismo a Trento, battendo in uno sprint a due il fenomeno belga Evenepoel (4° Trentin). Quasi contemporaneamente nelle MotoGp, splendida vittoria di Pecco Bagnaia su Ducati nel GP di Spagna ad Aragon, che si è difeso con talento e orgoglio dall'attacco dell'ex mondiale Marc Marquez, resistendo al primo posto fino alla fine; così, ha portato a casa una vittoria che lo rilancia anche nella classifica generale del mondiale; ora è secondo con 161 punti, dietro al francese Quartararo al comando con 214.

«Ho sofferto sugli attacchi di Evenepoel - ha detto felice il bresciano subito dopo il traguardo, con un braccio uno dei suoi figli piccoli -, all'inizio non avevo grandi sensazioni, ma ce l'ho fatta. E in Italia questo trionfo vale doppio». È il quarto titolo europeo di seguito che l'Italia conquista dal 2018 a oggi, prima con Trentini, poi con Viviani, nel 2020 Nizzolo e adesso Colbrelli, già campione italiano nel 2021.

Emozionanti anche le parole di Bagnaia in trionfo in Spagna. «Un sacco di emozioni ad Aragon, sono davvero felicissimo. Abbiamo lavorato molto per arrivare a questo risultato, ci siamo avvicinati tante volte, ma non ci eravamo mai riusciti. Per me questa è una liberazione e un sogno: voglio ringraziare la mia famiglia, la mia ragazza e il mio team. Non è stato facile stare davanti a Marquez per tutta la gara. Aveva una voglia di vincere incredibile e si vedeva. Questo per me è un sogno che diventa realtà».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Settembre 2021, 05:01

