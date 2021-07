Marco Lobasso

Italia, forza 9. Nove medaglie conquistate in totale: ieri 4, ma nessuna d'oro. Bilancio ottimo che però con un solo titolo nel carniere, resta incompleto. Mancano 13 giorni ancora, c'è tempo.

GAROZZO PECCATO - Piange Daniele Garozzo al termine della finale per il primo posto di fioretto maschile persa contro Cheung (Hong Kong) a Tokyo 2020. Durante l'incontro, conclusosi sul 15-11, l'italiano si è fatto anche massaggiare per un problema a una coscia; ma, anche se non ha bissato l'oro di Rio, resta un'eccellenza del fioretto azzurro.

STAFFETTA E MARTINENGHI Finalmente il nuoto. Quattro ragazzi italiani nuotano nella storia. Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo con la medaglia d'argento nella staffetta 4x100 stile libero - dietro solo al colosso Usa - hanno completamente riscritto il libro dello sport azzurro. Non era mai accaduto nella storia del nuoto italiano. Alla fine gli Usa hanno chiuso in 3'0897, gli azzurri in 3'1011 (nuovo record italiano), gli australiani di bronzo in 3'1022.

E non solo. Nei 100 rana bronzo per Nicolò Martinenghi, alle spalle del favorito inglese Peaty e dell'olandese Kamminga. Il risultato più importante della carriera dell'azzurro che ha deto emozionanto «da sempre sognavo i 15 metri finali dei Giochi e adesso sono sul podio».

BACOSI INFALLIBILE - Una medaglia fortemente voluta, dopo un anno difficile. È rimasta a un piattello dall'oro nel tiro a volo, ma l'amarezza dura un attimo. Diana Bacosi era una delle certezze della spedizione italiana e si è confermata. Ha battuto anche il Covid ed è tornata in gara e sul podio. Una fuoriclasse.

TIFONE IN ARRIVO - Le avverse previsioni meteo, infine, hanno costretto il Comitato Organizzatore a sospendere il programma gare di canottaggio di ieri e oggi; si dovrebbe riprendere domani, 28 luglio.

