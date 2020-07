Marco Lobasso

Il tennis internazionale in Italia riparte lunedì da Palermo, con il ritorno del Wta Tour femminile, poi sarà tutto da scoprire, considerate le notevoli difficoltà degli Stati Uniti, in questa pandemia, e l'Europa che invece sembra pronta per ospitare i grandi eventi su terra battuta a settembre e ottobre.

La stagione più assurda di sempre, come ribadisce Paolo Bertolucci, ex azzurro di Davis e oggi commentatore tv a Sky Sport: «Il tennis riparte da tante incognite e mi aspetto sorprese. Mi fa sorridere che è pieno di certezze; io credo non si possa dire se i più forti come Djokovic, Federer e Nadal riusciranno anche in questo scorcio di 2020 a rimanere al vertice o se i giovani, che adesso tanto giovani non sono più, come Zverev e Thiem per fare i nomi più in voga, riusciranno a scalzare i big dal loro ruolo di leader».

E l'Italia? Dopo un 2019 da favola come si riparte? «Si riparte con una sola certezza: Matteo Berrettini è forte e riuscirà a confermarsi al vertice del tennis mondiale, questa è l'unica cosa di cui sono sicuro».

Talmente sicuro che Paolo Bertolucci in questi mesi di stop ci ha scritto un libro con il giornalista Vincenzo Martucci (Il rinascimento del tennis italiano, Pendragon), per raccontare le bellissime novità del nostro tennis, che non si fermano solo a Berrettini, ma continuano anche con Sinner, con le conferme di Fognini, di Sonego e magari il recupero di Cecchinato.

Se l'Italia ha voglia di attestarsi ad alto livello, il tennis mondiale fa i conti con la nuova organizzazione. «Mi colpisce il silenzio surreale dentro cui i giocatori dovranno giocare senza pubblico, altra variante che molti non hanno considerato, e stimoli che verranno meno». Però dopo l'estate arriveranno il Roland Garros e Roma: «Il Foro Italico in autunno sarà forse più bello di maggio, e poi il clima sarà perfetto per un grande spettacolo». Al netto di numeri e curve pandemiche in agguato.

