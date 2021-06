Marco Lobasso

Il sogno è finito, ma solo applausi per l'Italtennis, niente rimpianti. Anche perché domani Matteo Berrettini ci roprova e la storia continua. Lorenzo Musetti e Jannik Sinner escono negli ottavi del torneo di Parigi, bocciatì all' esame contro due giganti del tennis come Novak Diokovic e Rafa Nadal. Ma l' eliminazione dei giovani azzurri ha un sapore molto diverso. Musetti è stato praticamente perfetto nei primi due set, vinti al tiebreak, ha spaventato il n.1 del mondo che finora non aveva perso un set, finendo poi per crollare fisicamente, fino al ritiro nel quinto, mentre era dietro 6-7 (7/9), 6-7 (2/7), 6-1, 6-0, 4-0. L'altoatesino, invece, è mancato in tutti i momenti topici del match, che Nadal ha risolto piuttosto agevolmente col punteggio di 7-5, 6-3, 6-0. «Non ho mai giocato così bene come in questa occasione, è stata un'esperienza fantastica. Mi dispiace perché fisicamente non sono riuscito a reggere sulla lunga distanza, ed è qualcosa su cui dovrò lavorare» ha commentato Musetti, che all'uscita dal campo ha ricevuto l'onore delle armi dall'avversario, fermatosi per applaudirlo, come il pubblico sulle tribune. Proprio Djokovic nei quarti affronterà Matteo Berrettini, che domenica ha beneficiato del forfait di Roger Federer. «Gran servizio, gran diritto, ma anche un ottimo drop shot e un buon gioco di volo - ha detto parlando di Berrettini -. È in forma e può fare tanti punti facili con le armi che ha a disposizione. Parliamo di uno che è top 10 da un paio d'anni. So che sarà un match difficile, per vincere dovrò dare il massimo».

Il vincitore della sfida Djokovic-Berrettini affronterà uno tra Nadal e l'incognita costituita dall'argentino Diego Schwartzman. Lo spagnolo, che giovedì scorso ha festeggiato il 35° compleanno, si candida a conquistare per la quattordicesima volta il Roland Garros, che sarebbe il suo titolo numero 21 in un torneo del Grande Slam. In 2h17' si è sbarazzato di Sinner vincendo la 104a partita sulla terra rossa di Parigi. L'italiano si è rivelato troppo incostante per mettere in pericolo l'avversario. In totale, ha commesso 40 errori non forzati, contro appena undici punti vincenti. Dopo aver concesso un break in avvio, Sinner ha imposto brevemente la sua forza, fino a condurre 5-3 e servire per il primo set. Poi il buio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA