Marco Lobasso

Caos olimpico a Tokyo. Aumentano i casi di positività dentro e fuori il Villaggio, un giornalista italiano positivo viaggia con l'Italbasket e la Quadarella, semina involontariamente il panico e poi viene isolato. Di più, le regole su isolamento e controlli sono incerte e confuse e un super sponsor come la Toyota abbandona a sorpresa i Giochi. E mancano meno di quattro giorni alla cerimonia inaugurale. La positività nel Villaggio è quella di un giocatore di beach volley, Perusic, della Repubblica Ceca; mentre la ginnasta americana risultata positiva al Covid-19 al campo di allenamento è Kara Eaker, 18 anni. Secondo gli organizzatori dei Giochi, i casi di positività al Covid sono finora 58 su poco meno di 20 mila persone arrivate a Tokyo, tra atleti e accompagnatori.

Ieri, il caso del giornalista italiano arrivato all'aeroporto Haneda di Tokyo, proveniente da Roma Fiumicino, risultato positivo al Covid dopo un tampone salivare, ha tenuto l'Italia con il fiato sospeso. Il giornalista era sul volo dove erano presenti diversi atleti della delegazione olimpica per Tokyo dalla Nazionale di ciclismo a quella di basket, dai tuffatori ad alcuni componenti della squadra di nuoto come Simona Quadarella. Gli azzurri comunque hanno tirato un sospiro di sollievo quando è stato chiarito che nessun «close contact» era stato riscontrato con il giornalista italiano.

Intanto, Toyota Motor ha annunciato che non trasmetterà spot televisivi relativi alle Olimpiadi di Tokyo in Giappone e il suo presidente non parteciperà alla cerimonia di apertura. La decisione di Toyota, uno dei principali sponsor delle Olimpiadi, potrebbe riflettere il tentativo di impedire che l'immagine del suo marchio venga danneggiata mentre i Giochi stanno andando avanti nonostante la forte opposizione pubblica. Se non è questo caos olimpico...

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Luglio 2021, 05:01

