Marco Lobasso

Brasile-Uruguay sarebbe una partita da non perdere, anche se si disputa nella notte tra domani, giovedì, e le prime ore del venerdì (inizio ore 2.30, a Manaus, in Amazonia). Non la pensano così i tifosi della Juventus che nella super sfida delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali in Qatar 2022 troveranno in campo ben tre loro giocatori, i brasiliani Danilo e Alex Sandro e l'uruguagio Bentancur. Non solo, l'Inter nello stesso match ha Vecino nella Celeste. Di più, in Cile-Venezuela e in Argentina-Perù, che si disputano più o meno nello stesso orario di Brasile-Uruguay, l'Inter ha in campo ben quattro atleti: Sanchez e Vidal (Cile) e Correa e Lautaro (Argentina). Totale: 5 giocatori di Allegri (c'è anche Cuadrado con la Colombia e McKennie con gli Usa) e 5 di Simone Inzaghi.

Sarebbe tutto molto bello e prestigioso se non fosse che sabato prossimo riprende il campionato di serie A e questi dieci giocatori rientreranno in Italia, se va tutto bene, venerdì notte, a poche ore dalle sfide di campionato (Lazio-Inter e Juve-Roma, mica pizza e fichi).

Senza considerare le paure che i due club hanno per i possibili infortuni e affaticamenti muscolari che i propri giocatori rischiano di subire in match così importanti e combattuti delle proprie nazionali; incidenti che in passato si sono ripetuti con regolarità più che preoccupante.

E non finisce qui perché i giocatori, saranno anche ragazzi fortissimi e in ottima salute, si sobbarcheranno viaggi di dieci-dodici ore per tornare dall'altra parte del mondo, con sbalzi di fuso orario di oltre sei ore. Non sono cose facili da superare, anche se di fatto sei un superman. Lo sanno bene Allegri e Inzaghi che hanno già in serbo vari piani B per cercare di diminuire al minimo i rischi di queste complicate trasferte sul filo del tempo e sul filo del rasoio.

Sullo sfondo resta insoluto il nodo degli impegni delle Nazionali in assoluto e, in particolare, di quelle non europee. Sacrosanto il diritto di svolgere le proprietà attività, sacrosanto sarebbe anche il diritto dei club italiani di tutelare i propri tesserati. A oggi la soluzione resta il compromesso di un calendario folle, con giocatori che volano in meno di una settimana da un parte all'altra del pianeta, giocano, ritornano e poi rigiocano. Per non parlare delle altre competizioni continentali. A gennaio c'è la Coppa d'Africa (finale 6 febbraio), lunga, difficile, complicatissima. Partiranno in tanti dall'Italia, meglio non pensarci. Tanto a novembre, ci risiamo, sarà di nuovo sosta per gli impegni della Nazionali. Se continua così, il jet leg lo subiremo anche noi che restiamo a casa.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA