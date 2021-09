Marco Lobasso

Abbiamo ancora negli occhi la magia delle Paralimpiadi di Tokyo. E in particolare il meraviglioso sprint delle azzurre nei 100 metri, oro argento e bronzo con Sabatini, Caironi e Contrafatto.

E come per magia il Giappone ci regala un'altra bellissima emozione: un videogame dedicato interamente alle Paralimpiadi. Si chiama Pegasus Dream Tour, una App dedicata, scaricabile su smartphone, che parte proprio dallo sprint e dai 100 metri. Proprio come un omaggio meraviglioso all'immagine delle nostre tre azzurre di acciaio. Con l'atletica, nella App, c'è lo sport delle bocce e presto arriverà anche il nuoto, che tante soddisfazioni ha regalato all'Italia, soprattutto nei Giochi degli sport della disabilità. Pegasus Dream consente la creazione di avatar personalizzati che - sottolinea la casa giapponese che lo ha lanciato, la JP Games di Hajime Tabata (geniale ex director di Final Fantasy XV) - sono stati apprezzati dai primi utenti, per la possibilità di ricreare le condizioni di disabilità e di gara dei Giochi paralimpici.

Disponibile gratuitamente per sistemi mobile iOS e Android, il primo videogame delle Paralimpiadi vanta naturalmente la licenza ufficiale del Comitato Paralimpico, oltre che il supporto di diversi atleti come Holly Robinson (specialista del lancio del giavellotto) e Yuzuru Hanyu, pluricampione nipponico di pattinaggio. Una volta scaricato il gioco, si potrà creare un proprio mine ovvero il proprio avatar, e si potrà liberamente visitare l'utopica Pegasus City partecipando nel contempo ai minigiochi ispirati alle discipline paralimpiche.

Il videogame innovativo Pegasus rappresenta una vera e propria svolta culturale; nasce come free-to-play con possibilità di acquisti in app. I proventi andranno in parte in beneficenza alla Agitos Foundation, organizzazione dedita allo sviluppo delle attività sportive per persone con disabilità.

