Marco Barbieri, segretario generale Confcommercio Milano, è favorevole alla fase 2 dal 4 maggio?

«Siamo favorevoli a una ripartenza in sicurezza, nella speranza che proprio tutti possano riaprire. Negozi, bar, ristoranti possano tornare alla normalità, nel rispetto dei dispositivi anti-contagio».

Non è prematuro?

«Siamo consapevoli che stiamo vivendo un'emergenza sanitaria. Ma una volta che gli organi competenti pensano che la salute pubblica possa essere tutelata con degli accorgimenti, noi siamo prontissimi».

Con quale spirito?

«Il tema del contagio si risolverà solo quando ci sarà un vaccino, quindi, dobbiamo imparare a convivere con il virus. Se le autorità ritengono che il 4 maggio possa scattare la fase 2 noi collaboriamo per assicurare le misure di prevenzione. Come il distanziamento, che sarà difficile in certe situazioni e dipenderà anche dal senso di responsabilità delle persone».

Siete preparati?

«Sotto l'aspetto organizzativo siamo al lavoro: le regole anti-contagio incideranno sull'attività economica ma lo dobbiamo accettare. I mercati scoperti saranno riorganizzati e i ristoranti, ad esempio, dovranno garantire il distacco di un metro e mezzo fra clienti. Ciò significa la metà dei coperti, con eventuali cambi dell'arredo. La riapertura non sarà certamente facile». (S.Rom.)

