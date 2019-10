Marchisio: «Ho vissuto un sogno»

Timothy Ormezzano

TORINO - Il Principino è uscito di scena come un Re. Claudio Marchisio ha dato l'addio al calcio ad appena 33 anni perché dopo l'operazione dello scorso aprile al ginocchio si è accorto di «non avere più la forza per restare a certi livelli». Visibilmente emozionato, ieri si è concesso l'ultima passeggiata sul prato dello Stadium, accompagnato dai figli Leonardo e Davide, mettendosi in tasca un ciuffo d'erba.

Tra i tanti saluti via Twitter anche quelli di un campione come Iniesta: «Oggi il calcio è un po' meno calcio».

Un sogno realizzato, quello di «un ragazzo che voleva indossare la maglia della Juve». Un grande rimpianto, quello di «non aver mai vinto la Champions: se potessi, rigiocherei il secondo tempo della finale di Berlino contro il Barcellona». Una promessa mantenuta, quella di non tradire mai la sua Signora: «Mi sono arrivate offerte importanti anche da altri Paesi e continenti».

Un'assenza vistosa, quella dei suoi ex compagni bianconeri al lavoro alla Continassa. E adesso, un futuro tutto da decifrare: «Non mi precludo niente, non so ancora se continuerò o no nel calcio...».

Piccoli Marchisio crescono. L'ormai ex juventino ha eletto due interisti come suoi possibili eredi: «Il calcio italiano sta cambiando, ci sono sempre più giovani: penso ad esempio a Sensi e a Barella». Ha scelto il gol segnato all'Inter nel 2009, con una magia tra Samuel e Julio Cesar, come uno dei più belli della sua carriera.

E ha giocato in anticipo il derby d'Italia: «L'Inter sta facendo molto bene, la Juve è costretta a inseguire. Vedere Conte all'Inter, da juventino, mi fa un grande effetto. Lui subito decisivo? Basta guardare il volto dei giocatori nerazzurri. Molti c'erano già l'anno scorso, ma hanno un altro spirito di squadra». Insomma, ci sarà da divertirsi: «La corsa-scudetto sarà più avvincente - conclude Marchisio -. Vincere una partita come quella di domenica può dare tanta benzina per il prosieguo della stagione».

Venerdì 4 Ottobre 2019, 05:01

