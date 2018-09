Marcelo-Real: è rottura, Juve in agguato

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Cristiano Ronaldo, il giocatore che ha cercato con più insistenza la porta in serie A (23 tentativi), ha un record continentale non invidiabile: la maggiore differenza tra tiri nello specchio (9) e gol (0) nei cinque principali campionati europei.Da ieri per CR7 sono ricominciate le prove di intesa con Mandzukic, alla Continassa. A gennaio, invece, il portoghese (ultimo a lasciare il campo di allenamento) potrebbe ritrovare al suo fianco un prezioso assistman come Marcelo, suo grande amico nonché suo ex compagno al Real Madrid.I rapporti tra l'esterno brasiliano e il tecnico Lopetegui sono sempre più tesi. «Se mi sono spiegato con lui dopo la sostituzione contro il Girona? No, con Marcelo sono rimasto alla fantastica settimana di allenamento dopo la partita - ha spiegato a Onda Cero l'allenatore delle merengues -. Quanto alla fascia sinistra, abbiamo Nacho che è fenomenale, oltre a Reguilón che diventerà un grande giocatore».Insomma, alla Casa Blanca sembrano già guardare al dopo-Marcelo. E alla Juve sono pronti a riallacciare i fili di quella trattativa imbastita tra luglio e agosto. Specie se il club bianconero riuscirisse a incassare una cinquantina di milioni dalla cessione di Alex Sandro, che oltre al Psg interessa allo stesso Real Madrid.Ieri intanto incrocio al forum Uefa di Nyon tra Allegri e Mourinho, prossimi avversari in Champions, sempre che lo Special One conservi il posto (traballante) allo United. Giocherà invece l'Europa League l'ex Marchisio, che si è detto «orgoglioso di essere un giocatore dello Zenit». A San Pietroburgo, dove guadagnerà 6 milioni in due anni più altri 2,5 di bonus alla firma, il Principino diventato Zar è atteso nel weekend. Nei negozi russi è già in vendita la sua nuova maglia: numero 10 e nome in cirillico.riproduzione riservata