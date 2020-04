Maran: «Quindici strutture ma nessuno ce le chiede»

Il Comune ha identificato, oltre all'Hotel Michelangelo, che già ospita persone, «altre 15 strutture idonee» all'isolamento «che potrebbero essere aperte». Ma nessuno le chiede. Lo ha spiegato su Fb l'assessore Pierfrancesco Maran, commentando l'aumento dei contagi. «Chi sono e dove sono i cittadini milanesi positivi al covid? A loro vengono proposte le strutture per la quarantena? Serve una fase 2 dei dati che spieghi bene chi sono i contagiati, dove si stanno contagiando i nuovi, in modo da poterli isolare per tempo e avere indicazioni chiare su come impostare le riaperture. - ha aggiunto - Al Michelangelo attualmente ospitiamo 102 persone su quasi 300 posti

Ats Milano si dice stupita precisando che il Comune di Milano «viene aggiornato quotidianamente e che la verifica e la risposta ai bisogni sociali è di competenza del Comune».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Aprile 2020, 05:01

