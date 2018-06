Maran, l'impegno dal liceo al Comune «Non sono un eroe è la normalità»

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mi fa molto piacere che chiunque entri nel mio ufficio sappia che non c'è spazio per proposte improprie. Non sono un eroe, questa deve essere la normalità». Così, l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran, ha scritto su Fb. È lui quello perbene, l'assessore che ha detto no alla bustarella, diventato una celebrità. Ieri non si è concesso ai giornalisti, se non a Palazzo Marino nel pomeriggio: «Sono quasi a disagio; preciso che non ho mai ricevuto offerte per corrompermi». Solo un corteggiamento, al quale Maran non c'è stato. Trentotto anni, sposato, vive in zona Buenos Aires, Porta Venezia, il quartiere dove è nato: ceto medio, come tanti italiani. La politica ce l'ha nel sangue: studente del liceo scientifico Volta, fin da subito impegnato col centrosinistra. Poi la laurea in Scienze Politiche e la decisione di fare il politico: cresciuto sotto l'ala di Filippo Penati (Pd) la gavetta l'ha fatta tutta: prima consigliere di Zona, poi consigliere comunale all'opposizione; nel 2010 entra nella giunta di Giuliano Pisapia come assessore alla Mobilità. Poi diventa renziano; confermato dal nuovo sindaco Giuseppe Sala come assessore, prima alla Mobilità, poi passato all'Urbanistica. (S.Rom.)