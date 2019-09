Maradona, festa e lacrime subito ko (1-2) in Argentina

MILANO - Prima la festa, poi le lacrime: è stata una giornata indimenticabile per Maradona. «Volevo un altro risultato, ho vissuto comunque una domenica unica, di quelle che lasciano il segno nella vita. Vedere questa gente sorridente e carica di entusiasmo è il più bel regalo che potessi ricevere». La Plata lo ha accompagnato in processione con i calciatori, lo stadio era vestito a festa per Diego che si è emozionato. Niente da fare, non sono bastati il grande cuore, la rimonta parziale e una generosa prova d'orgoglio.

Non hanno potuto fare di più nemmeno i 25mila dello Zerillo e il prete che Diego alla vigilia aveva spedito quasi di nascosto sul campo per benedire squadra e debutto: il Gimnasia è stato sconfitto (1-2) dai campioni in carica del Racing Club e resta più che mai ultimo nella classifica del massimo campionato argentino. Vantaggio degli ospiti con Diego Gonzalez, pronta reazione del Gimnasia che tra la fine del primo e l'inizio del secondo tempo è salito in cattedra come testimonia il pareggio di Matias Garcia che ha letteralmente scatenato Diego in panchina, frenato a malapena dal proprio staff: tutta la squadra è corsa ad abbracciare il pibe.

L'euforia però è stata fatale ai calciatori di La Plata, che si sono lasciati infilare da Federico Zaracho (corteggiato quest'estate dal Milan) appena un minuto dopo aver raggiunto il pari.(M.Sub.)

