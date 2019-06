MANOVRE ROSSONERE

MILANO - Dalle parole ai fatti. Paolo Maldini ha incontrato a Casa Milan l'agente di Stefano Sensi (e Gianluca Mancini dell'Atalanta). Un incontro per ribadire, come successo lo scorso gennaio, l'interesse per il centrocampista del Sassuolo (25 anni ad agosto), nel giro della Nazionale di Mancini. Un interesse vero con tanto di possibile accordo tra le parti già trovato sulla base di un contratto di cinque anni a 1,5 milioni netti stagione più bonus.

Un'offerta che ha convinto il giocatore a dare l'assoluta precedenza al Milan. Ora però il direttore tecnico rossonero (sempre in attesa di ufficialità e di un braccio destro come Mascara) dovrà trovare l'accordo con il club del presidente Squinzi che nella finestra di mercato invernale aveva sparato 25 milioni per il giocatore. (L.Ucc.)

Mercoledì 12 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA