MANOVRE NERAZZURRE

MILANO - Ilkay Gundogan sarà impegnato stasera con il Manchester City nel ritorno dei quarti di Champions League contro il Tottenham. Ma il suo futuro potrebbe essere a Milano, sponda Inter. Il 28enne centrocampista tedesco di origini turche, come confermato nei giorni scorsi da Pep Guardiola, non vuole rinnovare il contratto con il City in scadenza il 30 giugno 2020.

Il club nerazzurro vuole provarci, e sembra che alcuni contatti ci siano già stati. Per non rischiare di perderlo a parametri zero, i Citizens potrebbero accettare una proposta nell'ordine di 25 milioni di euro da parte dell'Inter.

Per Gundogan, secondo i primi rumors, contratto quadriennale a 6 milioni di euro più bonus, per affiancare il difensore uruguayano Diego Godin come novità di peso e di grande caratura internazionale per l'Inter che verrà. Il tutto Bayern Monaco (anch'esso attiva sull'ex Borussia Dortmund) permettendo. (M.Sar.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA