Manolas e Pellegrini Roma ok a Mosca: 1-2

ROMA Zitti e mosca, almeno in Champions. La Roma in Russia ottiene il pass virtuale agli ottavi grazie al 2-1 al Cska che vale la terza vittoria di fila in Europa. La squadra di Di Francesco è andata in vantaggio nel primo tempo con Manolas e ha poi sfiorato il raddoppio con Florenzi. Nella ripresa il Cska è salito in cattedra e ha trovato il pareggio grazie a Sigurdsson. Poi l'espulsione di Magnussen ha guastato i piani dei russi e permesso alla Roma di trovare il gol vittoria con Pellegrini (viziato da un sospetto fuorigioco). Ora ai giallorossi basta un punto contro Real Madrid e Viktoria Plzen per accedere agli ottavi. Contento a metà Di Francesco: «Felice per il risultato, ma pretendo di più. Non voglio si scherzi troppo».(F. Bal.)riproduzione riservata ®