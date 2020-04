Manipolò concorsi, 2 anni a Fratus

Giambattista Fratus, ex sindaco leghista di Legnano, è stato condannato a due anni e due mesi con l'accusa di aver manipolato concorsi per posizioni dirigenziali in Comune, in municipalizzate e partecipate e per corruzione elettorale. Lo ha deciso ieri il Tribunale di Busto Arsizio (Varese), dove Fratus è stato processato secondo rito immediato.

Condannati anche l'ex vicesindaco Maurizio Cozzi (2 anni) e l'ex assessore Chiara Lazzarini (1 anno e tre mesi), accusati in concorso con il sindaco di aver manipolato i bandi, a seguito dell'inchiesta della trasmissione Piazza Pulita. «Se scegliere una persona fuori da un bando equivale a una condanna a due anni e due mesi, significa che nessuno si prenderà più la briga di fare il sindaco», ha dichiarato l'avvocato Alessandro Bernasconi, difensore di Fratus, a margine della sentenza. «Questa sentenza genererà una crisi di vocazioni nella politica - ha aggiunto - attenderemo le motivazioni e valuteremo il ricorso in appello».

