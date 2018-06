Mani di velluto in Centrale, prese

Lunedì 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si mimetizzavano tra i viaggiatori che attraversano l'atrio della Stazione Centrale, impacciati da valigie e trolley, sceglievano quelli con l'aria più svagata e gli si accodavano sui tapis roulant che portano dal piano dei treni a piazzale Duca d'Aosta: è il modus operandi di due ladre rom - una 36enne di origini bosniache e la sua connazionale minorenne - catturate in flagranza dalla Polfer mentre frugavano dentro gli zainetti di un gruppo di turisti orientali che non si erano accorti di nulla.Gli agenti in borghese in servizio antiborseggio avevano già notato i movimenti della coppia di donne e si sono messi a seguirle da vicino. Appena si sono accodate ai turisti orientali e la 36enne ha aperto lo zainetto della vittima in cerca del portafioglio, usando la complice come schermo, i poliziotti si sono qualificati e le hanno bloccate, tra lo stupore dei turisti che si sono visti circondati dagli agenti senza aver neppure capito perché.La ladra di 36 anni è stata arrestata e portata a San Vittore, in attesa della direttissima. La minorenne invece è stata indagata a piede libero ed affidata ad una zia.(G.Pos.)riproduzione riservata ®