Mani di forbice alla Juve: 7 tagli in vista

Timothy Ormezzano

Sette tagli in meno di un mese. È la missione quasi impossibile che avrà la Juventus nel brevissimo periodo-cuscinetto tra la fine di questa stagione (il club bianconero spera ovviamente che prosegua fino al 23 agosto, il giorno della finale di Champions) e l'inizio della prossima. Nel dettaglio si parla di quattro giocatori spesso alle prese con troppi infortuni (De Sciglio, Khedira, Ramsey e Douglas Costa), un attaccante che l'anno prossimo andrà in scadenza di contratto (Higuain) e due elementi piuttosto deludenti (Bernardeschi e Rugani).

Paratici mani di forbice è insomma chiamato a sfoltire il monte ingaggi e l'organico.

Le cessioni più remunerative sarebbero quelle di Douglas Costa e Bernardeschi, che hanno confermato tutte le perplessità dell'anno scorso. Per il brasiliano si era fatto sotto soprattutto il Psg, mentre il toscano potrebbe essere una moneta di scambio preziosa per arrivare a Milik. Il condizionale è d'obbligo, perché Bernardeschi continua a puntare i piedi, tanto che al Napoli sono stati proposti Romero e Luca Pellegrini.

Quasi 10 milioni di stipendi netti verranno tagliati cedendo Rugani (3,5) e Khedira (6). Già avviata la trattativa per risolvere il contratto del tedesco. Anche Higuain tra un anno si libererebbe a costo zero. Il Pipita, però, chiede una corposa buonuscita. Se Ramsey ha diversi estimatori in Premier, per De Sciglio si pensa ancora al Psg dopo lo scambio saltato a a gennaio con l'altro terzino Kurzawa.

Intanto questa sera (ore 21.45) i 36 volte campioni d'Italia faranno visita al Cagliari, penultima uscita prima della passerella finale di sabato allo Stadium contro la Roma. Sarri, privo di Dybala e dello squalificato Rabiot, farà turnover: spazio a Buffon, Rugani, Ramsey e forse al giovane Muratore (in ballottaggio con Matuidi). Difficile mettere in panchina Cristiano Ronaldo, che se dovesse ripetere la tripletta rifilata ai sardi all'andata arriverebbe a quota 34 gol. E' lo score attuale di Immobile e Lewandowski, i leader della classifica per la Scarpa d'Oro. Anche CR7 ha una missione quasi impossibile.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Wednesday 29 July 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA