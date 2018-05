Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mangia la foglia, salva il pianeta. È lo slogan di The Vegetarian Chance, il festival internazionale di cultura e cucina vegetariana, organizzato dallo chef stellato Pietro Leeman e da Gabriele Eschenazi, che torna il 12 e 13 maggio, questa volta alla Fabbrica del Vapore (Via Procaccini, 4). Dibattiti e showcooking per convincere il grande pubblico che la cucina vegetariana (e vegana) non è punitiva, ma varia e gustosa; e per spiegare l'impatto della produzione degli alimenti sul pianeta. Fiore all'occhiello dell'edizione Neal Barnard, medico vegano Usa, protagonista sabato di un incontro con Pietro Leeman. Domenica dalle 9 alle 19 il contest fra cuochi che si sfidano a colpi di piatti vegani. Il tutto condito da food truck veg, assaggi e possibilità di acquistare prodotti a tema. Ingresso libero. Info thevegetarianchance.org. (C.Bur.)riproduzione riservata ®