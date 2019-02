Manette al nonno spacciatore

Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A 81 anni era molto lontano dalla pensione. Anzi, secondo gli agenti del commissariato Porta Genova, Michele Bramante era saldamente al posto di comando di una piazza di spaccio in via Fleming. Domenica pomeriggio gli agenti del commissariato, dopo aver ricevuto una soffiata, hanno suonato alla sua porta per un controllo. Bramante è una loro vecchia conoscenza, nella sua fedina penale ci sono precedenti per droga, furto, associazione a delinquere finalizzata allo spaccio, falso, ricettazioni e armi. Tutto concentrato tra il 1975 e il 1999. Da quel momento sembrava avesse ripreso una vita normale e invece la polizia gli ha trovato in casa due pistole nascoste in un condotto dell'aerazione del suo appartamento: una calibro 7.65 con il colpo in canna che è risultata rubata a un imprenditore milanese, e una pistola giocattolo parzialmente modificata. L'uomo è stato arrestato. Data l'età avanzata è stato messo ai domiciliari.Durante la perquisizione delle cantine del palazzo è saltato fuori che in una di quelle confinanti con la sua (e di proprietà di un inquilino morto da poco) c'erano 9 chili e 300 grammi di marijuana divisi in sacchetti. Sulle confezioni, al momento sequestrate a carico di ignoti, erano appuntati il peso della busta e il destinatario, con i nomi in codice come Adidas, macelleria, Mistral e Gorilla. Bramante è stato arrestato. Data l'età avanzata è stato messo ai domiciliari.Durante l'operazione è stato denunciato anche un complice, un 38nne con precedenti, a cui sono stati trovati 40 grammi di hashish in casa. La droga nascosta in cantina era sistemata in un punto di libero accesso, eppure gli investigatori ritengono che i pusher non avessero alcun timore che qualcuno la rubasse perché «nella zona era noto il controllo dello spaccio da parte loro».(S.Gar.)riproduzione riservata ®