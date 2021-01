Mandzukic va già all'attacco: «Pronto a combattere»

Luca Uccello

Primo allenamento a Milanello, primo messaggio da combattente di Mario Mandzukic. Il ragazzo di 34 anni è pronto per la nuova avventura con il Milan. Faccia da duro, proprio come Zlatan. Non ha avuto paura nemmeno di prendere la maglia numero 9, quella che ha distrutto chiunque dopo l'addio di Pippo Inzaghi.

SuperMario però è diverso, è un campione. Sabato andrà in panchina con l'Atalanta, ma tornerà a respirare l'aria della sfida. Sette presenze e una rete per il croato ex Juve con la maglia dell'Al Duhail in tre mesi di calcio. Marione ha continuato a giocare fino al 7 marzo scorso, ultima partita ufficiale in cui ha messo la sua firma. Poi solo allenamenti individuali e un'estate passata a cercare grande squadra, un progetto ambizioso. «Ringrazio di cuore la dirigenza del Milan per l'opportunità di entrare a far parte di questo fantastico club. Sarà un onore indossare una maglia piena di storia e combattere per i rossoneri. Posso solo promettere di fare del mio meglio in ogni partita e di aiutare la squadra in ogni maniera. Sono sicuro che insieme possiamo realizzare il sogno di ogni tifoso del Milan (e ce ne sono molti in Croazia, ndr). Pronto a combattere!». La sfida è lanciata.

Per la cronaca Mandzukic è il decimo croatore a vestire la maglia rossonera: Kalinic e Strinic i casi recenti meno fortunati. Il primo e fortunatissimo è stato invece Zvonimir Boban. Ma sabato toccherà ancora a Ibra trascinare il Diavolo (+21 punti in classifica rispetto a un anno fa) contro la Dea di Gasp. Pioli recupera anche Rafael Leao e spera pure Rebic.

Tuttavia è Zlatan quello in grado di cambiare gli equilibri: in campionato ha segnato in tutte le partite in cui è sceso in campo, Torino escluso, dove ha giocato solo nel finale.

Impressionati i dati di Opta: un gol ogni 52 minuti, quinta doppietta stagionale, media di 1,5 reti a partita in serie A (12 reti in otto presenze), record in stagione nei top-5 campionati europei, davanti a un mostro come Lewandowski. Non c'è da aggiungere altro quando si parla di lui se non che siamo di fronte a un giocatore che può fare davvero la differenza, in questa stagione più di Cristiano Ronaldo.

Ma per vincere lo scudetto il Milan vuole anche Tomori (giovedì primo allenamento?), vuole pure Firpo del Barcellona. Operazioni in prestito con diritto di riscatto alto. Ma se esplode il Diavolo se lo tiene. Intanto Andrea Conti è andato al Parma.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA