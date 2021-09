Mancini difende il suo bomber: «Magari fa 8 gol in Qatar e vinciamo il Mondiale»

Massimo Sarti

Azzurri campioni d'Europa, ma in mezzo alle critiche per i due pareggi con Bulgaria e Svizzera. La risposta di Roberto Mancini è basata sulla semplicità: «Ci restano tre partite. Se le vinciamo, e possiamo farlo, siamo al Mondiale».

L'Italia, salvo passi falsi della Svizzera negli incontri diversi dallo spareggio del 12 novembre a Roma, non ha alternative, ma resta con il destino nelle proprie mani. Si comincia dalla Lituania fanalino di coda del gruppo C, stasera a Reggio Emilia (ore 20,45, diretta Rai1). «La sorte ci è stata vicina all'Europeo, ora ci è meno favorevole. Non meritavamo di perdere quattro punti nelle ultime due partite. Jorginho dice che solo noi crediamo in questa squadra? È già qualcosa. Neanche i miei amici credevano nell'Italia tre anni fa», afferma il ct azzurro.

Per il Mancio resta aperta la striscia record mondiale di 36 risultati utili consecutivi, ma non sono giorni di rose e fiori. Nel mirino soprattutto Ciro Immobile: «Sembra di essere tornati al tormentone Balotelli», sbotta Mancini. «Non sono preoccupato e neanche lui deve esserlo. In Italia siamo abituati a dover cercare per forza un colpevole: dobbiamo isolarci da questo. A volte la palla non entra, ma magari in Qatar fa otto gol e vinciamo il Mondiale».

Intanto, per il bomber della Lazio, niente rifinitura al Mapei Stadium a causa di un affaticamento muscolare, che lo costringe a lasciare il ritiro al pari di Lorenzo Insigne, tornato a Napoli per motivi personali. Forfait che si aggiungono a quelli di Marco Verratti e Lorenzo Pellegrini. Si scalda Giacomo Raspadori per il centro dell'attacco. Fermo precauzionalmente anche Nicolò Zaniolo per una contusione alla coscia sinistra rimediata domenica in Svizzera.

Il ct dovrà valutare con attenzione le energie dei suoi. Eventuali alternative? «Sensi sta bene, ha avuto un problema a inizio settimana e quindi lo abbiamo tenuto a riposo. Ora si è ripreso bene e potrebbe essere della partita. Stessa cosa Bernardeschi. Pessina? Valutiamo, Barella ha giocato due partite ed è diffidato. Chiaro che Matteo è il suo sostituto naturale».

Difficile però che il Mancio non faccia partire dall'inizio tutti i sei giocatori che hanno disputato due gare di fila: «Se potessi non li toglierei, dipenderà dalla condizione fisica».

